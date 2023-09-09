Северная Македония принимает Италию в рамках квалификации на Евро-2024. Ищите стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию в этой новости на "Футбол 24".

Матч Северная Македония – Италия начнется в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на медиасервисе MEGOGO. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Это матч конкурентов сборной Украины, которые сыграли меньше матчей, и полны решимости сократить отставание. Северная Македония успела провести уже три поединка, набрав у них три очка. У итальянцев такое же количество зачетных пунктов, но сыграли всего два матча.

Северная Македония – Италия: стартовые составы

Северная Македония: Дмитриевски – Манев, Муслиу, Зайков, Алиоски – Ашковски, Барди – Элези, Атанасов, Эльмас – Миовски

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Димарко – Барелла, Кристанте, Тонали – Полbтано, Иммобиле, Дзакканьи