Северная Македония сыграла вничью с Италией в рамках отбора на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Итальянцы впервые проводили официальную встречу под руководством Лучано Спаллетти. Иммобиле на 47 минуте вывел свою команду вперед. Казалось, что сборная Италии еще несколько раз огорчит соперника, впрочем, этого не произошло. Зато итальянцы пропустили в концовке встречи.

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Лидирует в группе С Англия, имея в своем активе 13 баллов. Украина опережает Италию на три очка. Северная Македония находится на четвертой строчке.