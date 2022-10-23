Иан Бараклаф больше не будет тренировать сборную Северной Ирландии, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны.

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Контракт 49-летнего специалиста действовал до 30 июня 2024 года. Он работал с командой с лета 2020 года.

Бараклафу удалось выиграть всего шесть из 28 своих матчей. Таким образом, процент его побед составляет менее четверти всех игр (21,43%). Более того, за последние семь матчей он сумел победить всего один раз – Косово со счетом 2:1.

Именно при нем сборная Северной Ирландии вылетела из дивизиона В Лиги наций в сезоне 2020/21. В группе С в текущем сезоне команда заняла в турнире третье место, не понизившись в классе лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов по сравнению со ставшим последним в квартете Кипром. Команда также не смогла отобраться ни на Евро-2021, ни на ЧМ-2022.

К слову, 3 июня 2021 года в товарищеском матче Северная Ирландия под руководством Бараклафа уступила Украине – единственный гол в поединке забил Александр Зубков.

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