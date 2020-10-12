Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился с игроками, которые могут принять участие в матче отбора на Евро-2021.

Как известно, завтра в Северной Ирландии наша молодежка проведет матч отборочного турнира Евро-2021 с местными сверстниками. Сегодня, 12 октября в 10:00 чартерным рейсом из аэропорта Борисполь подопечные Ротаня вылетели в Белфаст, откуда автобусом переберутся в город Баллимен, что в 45 км от столицы Северной Ирландии. Там, 13 октября, в 20:00 и пройдет вышеупомянутый поединок, сообщает официальный сайт УАФ.

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Что касается кадровых вопросов, то сразу после игры с румынами расположение молодежной сборной Украины покинул Дмитрий Ризнык (отправился в главную команду страны), а перед вылетом в Северную Ирландию стало известно, что молодежке в ближайшем поединке не помогут Роман Вантух, Орест Лебеденко, Богдан Билошевский и Максим Лунев. В то же время были довызваны Анатолий Трубин, Богдан Леднев и Назарий Русин.

Таким образом, в предстоящем матче главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань может рассчитывать на 18 футболистов.

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Руслан Нещерет (Динамо).

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Даниил Скорко (все – Динамо), Владислав Дубинчак (СК Днепр-1).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Леднев (все – Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все – СК Днепр-1), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (все – Мариуполь).

Нападающие: Даниил Сикан (Мариуполь), Илья Шевцов (Десна), Назарий Русин (Динамо).

Напомним, Украина после семи матчей занимает в турнирной таблице третье место, набрав 10 очков (у украинцев есть еще игра в запасе). Лидируют Дания и Румыния с 22 и 16 пунктами соответственно.

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