Молодежная сборная Украины уступила сверстникам из Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2021. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Соперники поделили первый тайм по периодам доминирования, но никто так и не смог выйти вперед. Судьбу встречи решил единственный гол на 61 минуте.

Украина U-21 проиграла Северной Ирландии и окончательно потеряла шансы на выход на Евро-2021

Браун несколько неловким движением ноги переправил мяч на О'Нила, который идеальной бисиклетой не оставил шансов Трубину. 1:0 – подопечные Руслана Ротаня проиграли одной из худших команд группы и попрощались с любыми надеждами на Евро-2021.