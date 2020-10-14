Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 1:0 – видео шедевра, который похоронил надежды команды Ротаня на Евро
12:10 - Читати українською
Молодежная сборная Украины уступила сверстникам из Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2021. Смотрите видео гола на "Футбол 24".
завершено
Соперники поделили первый тайм по периодам доминирования, но никто так и не смог выйти вперед. Судьбу встречи решил единственный гол на 61 минуте.
Украина U-21 проиграла Северной Ирландии и окончательно потеряла шансы на выход на Евро-2021
Браун несколько неловким движением ноги переправил мяч на О'Нила, который идеальной бисиклетой не оставил шансов Трубину. 1:0 – подопечные Руслана Ротаня проиграли одной из худших команд группы и попрощались с любыми надеждами на Евро-2021.
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