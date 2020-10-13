"Сборная Северной Ирландии – типичный представитель британского футбола. Играют в силовой футбол, используют длинные передачи, действуют более вертикально.

Леднев просил не вызывать его в сборную Украины U-21 – Ротаню пришлось пообщаться с Луческу

Немного другой футбол, чем тот, который был против Румынии. Но ни в коем случае нельзя подстраиваться под их футбол, нужно продолжать диктовать свои условия.

Леднев? Мы обратились к Мирче Луческу, он пошел нам навстречу. Футболист с удовольствием приехал, Динамо с удовольствием его отпустило. Поэтому никаких проблем не было", – рассказал Ротань в эфире ТК Футбол 1.

За три тура до завершения квалификации на Евро U-21 подопечные Ротаня находятся на третьем месте в группе и уступают румынам 6 очков. Поединок против Северной Ирландии состоится 13 октября, начало в 20:00.

Украина – Румыния: выстраданная победа с левым пенальти на глазах Суркиса с Луческу, выход на Евро U-21 будет чудом