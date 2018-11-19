Северная Ирландия – Австрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Австрия в драматическом матче одержала победу над Северной Ирландией. Смотрите видео голов и обзор матча.

В дивизионе В состоялся поединок Северная Ирландия – Австрия, который не имел никакого турнирного значения.

Несмотря на отсутствие мотивации команды показали интересную игру, где сильнее оказались гости.

Англия – Хорватия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Хозяева опустились в дивизион D, Австрия финишировала на втором месте в своей группе.

Лига наций, дивизион В

Северная Ирландия – Австрия – 1:2

Голы: Эванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3