Северная Ирландия – Австрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Лига наций — 18 нояб 373
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Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболу
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Лига наций: Англия дожала Хорватию и вышла в плей-офф, "клетчатые" вылетели в дивизион BЛига наций — 18 нояб 503
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Лига наций: Португалия удержала ничью в матче с Италией и обеспечила себе выход в плей-оффЛига наций — 17 нояб 367
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Лига наций: Турция проиграла Швеции и вылетела из дивизиона ВЛига наций — 17 нояб 286
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Италия – Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги нацийЛига наций — 17 нояб 437
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