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Северная Ирландия – Австрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

00:44 4 Читати українською
Северная Ирландия – Австрия – 1:2 – видео голов и обзор матча
Северная Ирландия – Австрия – видео голов и обзор матча / Фото ÖFB oefb.at

Австрия в драматическом матче одержала победу над Северной Ирландией. Смотрите видео голов и обзор матча.

В дивизионе В состоялся поединок Северная Ирландия – Австрия, который не имел никакого турнирного значения.

Несмотря на отсутствие мотивации команды показали интересную игру, где сильнее оказались гости.

Англия – Хорватия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Хозяева опустились в дивизион D, Австрия финишировала на втором месте в своей группе.

Лига наций, дивизион В

Северная Ирландия – Австрия – 1:2

Голы: Эванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3

Лига наций6 тур

Северная Ирландия - Австрия: Воскресенье 18 ноября 2018

Северная Ирландия
Матч окончен
1 : 2
Австрия
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