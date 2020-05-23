Сетьен заявил о желании тренировать Неймара

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен признался, что хотел бы поработать с нападающим французского ПСЖ Неймаром.

"Безусловно, я был бы очень рад, если бы смог тренировать Неймара. Абсолютно. Это игрок исключительного уровня, никто не может в этом даже сомневаться", – цитирует Сетьена Marca со ссылкой на beIN Sports.

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Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за рекордные 222 млн в евровалюте. С тех пор сага с возвращением скандального бразильца на Камп Ноу возобновляется в каждое трансферное окно.

К слову, действующее соглашение 28-летнего бразильца с ПСЖ рассчитано до лета 2022 года. Неймар забил 69 голов и отдал 39 голевых передач в 80 официальных матчах за французский клуб.

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