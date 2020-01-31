Сетьен указал на ошибки Барселоны после погрома Леганеса

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился впечатлениями от поединка 1/8 финала Кубка Испании против Леганеса (5:0).

"Мы хорошо выглядели первые 20-25 минут. Соперник действительно мог создать нам проблем, но у нас многое получалось, но я не всем доволен. Мы забивали, но теряли контроль над игрой и много позволили сопернику. В этих моментах мы должны были контролировать игру.

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Во втором тайме у нас что-то хорошо получалось, мы контролировали игру, но нам еще есть куда расти, и лучше это делать с победами победами. Я не могу быть доволен только результатом. Мы спешили, быстро теряли мяч, а при таких потерях бывают проблемы", – цитирует Сетьена AS.

Напомним, в четвертьфинал турнира вышли: Барселона, Гранада, Атлетик, Реал, Мирандес, Вильярреал, Реал Сосьедад.

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