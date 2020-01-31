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Сетьен указал на ошибки Барселоны после погрома Леганеса

10:26 20 Читати українською
Сетьен указал на ошибки Барселоны после погрома Леганеса
Кике Сетьен / Фото ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился впечатлениями от поединка 1/8 финала Кубка Испании против Леганеса (5:0).

4’ Антуан Гризманн
28’ Клеман Лангле
59’ Лионель Месси
78’ Артур
89’ Лионель Месси
 
4’ Антуан Гризманн
28’ Клеман Лангле
59’ Лионель Месси
78’ Артур
89’ Лионель Месси

"Мы хорошо выглядели первые 20-25 минут. Соперник действительно мог создать нам проблем, но у нас многое получалось, но я не всем доволен. Мы забивали, но теряли контроль над игрой и много позволили сопернику. В этих моментах мы должны были контролировать игру.

Игроки Барселоны недовольны методами работы Сетьена

Во втором тайме у нас что-то хорошо получалось, мы контролировали игру, но нам еще есть куда расти, и лучше это делать с победами победами. Я не могу быть доволен только результатом. Мы спешили, быстро теряли мяч, а при таких потерях бывают проблемы", – цитирует Сетьена AS.

Напомним, в четвертьфинал турнира вышли: Барселона, Гранада, Атлетик, Реал, Мирандес, Вильярреал, Реал Сосьедад.

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Барселона - Леганес Барселона Барселона Испания Кубок Испании Кике Сетьен Кике Сетьен Кубок Испании 2019/20
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