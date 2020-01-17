Сетьен убеждает боссов Барселоны сохранить в команде Видаля

Новоиспеченный тренер Барсы Кике Сетьен взялся наводить порядок в каталонском клубе.

Кике Сетьен хочет и дальше видеть в Барселоне Артуро Видаля, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, руководство клуба хочет избавиться от хавбека из-за судебных исков, в которых Артуро обвинил боссов в невыплате премиальных. Наставник не видит в этом причины, чтобы выставлять игрока на трансфер.

В текущем сезоне Ла Лиги Видаль провел 15 матчей, в которых отметился 6-ю голами.

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