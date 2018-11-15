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Сетьен: Такие как Роналду еще появятся в Ла Лиге, а Месси – единственный

16:52 80 Читати українською
Сетьен: Такие как Роналду еще появятся в Ла Лиге, а Месси – единственный
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото Reuters

Главный тренер Бетиса Кике Сетьен дал интересную характеристику форварду Барселоны Лионелю Месси и его извечному сопернику Криштиану Роналду.

"Я встречал только одного игрока, который способен в одиночку обеспечивать результат и играть где угодно. Это Месси. Когда у вас есть такой футболист, который может сам все сделать, тут и говорить не о чем.

Роналду не уверен, попадет ли Месси в финальную тройку претендентов на "Золотой мяч"

Криштиану Роналду, учитывая его характеристики, он стал для меня настоящим открытием. Он стал символом эпохи в испанском футболе. Он забил очень много голов, завоевал много трофеев, был важным игроком команды. Но появятся и другие.

Лично я бы сильно жалел о потере только одного человека – Месси. Он приносит в футбол все, что я люблю. Он чист. Он не просто один элемент, он – это все.

Думаю, было бы трагедией, если бы он покинул Ла Лигу. Но мы теряли и Марадону, и Кройффа, игроков, которые захватывали меня и заставляли сидеть перед телевизором", – цитирует Сетьена издание The Independent.

Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке Сетьєн

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