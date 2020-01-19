Сетьен сжег взглядом Месси на тренировке Барселоны – наставника "блаугранас" заставили отбирать мяч

Новый наставник Барселоны Кике Сетьен не только наблюдает за тренировками команды и дает указания, но и принимает непосредственное участие в них.

61-летний специалист во время выполнения одного из упражнений показал, что находится в прекрасной физической форме.

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Напомним, Сетьен возглавил Барселону в начале этой недели после отставки Эрнесто Вальверде. Уже сегодня "сине-гранатовые" проведут первый матч под руководством нового наставника – их соперником будет Гранада.

К слову, сейчас "сине-гранатовые" занимают 2 место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от Реала на 3 очка.

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