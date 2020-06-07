Сетьен поставил Барселоне сверхтяжелое задание для успешного завершения Примеры

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен четко обозначил цели команды после возобновления чемпионата Испании.

"Нам понадобилась бы еще одна неделя, чтобы быть в хорошей форме, но команда хорошо справляется со своей работой. Вынужденный перерыв даже был полезен для нас, потому что футболисты действительно устали. Это отличалось от их привычного сезона.

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Игроки очень мотивированы, но я считаю, что это касается всех команд. Думаю, нам придется выиграть все оставшиеся матчи, если мы хотим стать чемпионами. Мы в хорошем психологическом состоянии, увидим, как будут складываться матчи и что нам предложат соперники", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, Примера пошла на вынужденную паузу после 27 сыгранных туров из 38-ми. Турнирную таблицу возглавляет Барселона, имея всего два очка преимущества над Реалом.

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