Сетьен отменил в Барселоне выходные, которые запланировал Вальверде

Новый главный тренер Барселоны Кике Сетьен установил в команде интенсивный тренировочный режим.

За время работы специалиста в каталонском клубе не было ни одного выходного, информирует AS. 61-летний специалист отменил день отдыха, который Эрнесто Вальверде запланировал на 15 января.

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Также за день до матча с Гранадой у игроков Барселоны было две тренировки, а в день матча – легкое утреннее занятие.

На этой неделе тренировки будут проходить каждый день, кроме 22 и 25 января – в это время Барселона сыграет с Ибицей в Кубке Испании и с Валенсией в Ла Лиге. Таким образом, за 14 дней при Сетьене команда проведет 13 тренировок.

Напомним, что в дебютном матче Сетьена во главе "сине-гранатовых" команда победила Гранаду со счетом 1:0.

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