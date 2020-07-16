Сетьен отказался брать ответственность в случае провала в гонке за чемпионство

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен объяснил, почему не считает себя главным виновником в случае невыигрыша чемпионства Испании.

"Я несу определенную долю ответственности за это, но не всю. Считаю, что тренеров всегда можно обвинить.

Сетьен дал смелый прогноз относительно своего будущего в Барселоне

Но я не думаю, что мы выступали слишком плохо, сыграв вничью в трех матчах. Я бы скорее отметил, что Реал выиграл каждый матч после рестарта", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, судьба чемпионства в Испании может определиться уже сегодня в случае победы Реала над Вильярреалом. Мадридцы опережают Барселону на 4 очка за 2 тура до завершения Ла Лиги. Каталонцы параллельно играть с Осасуной – начало обоих поединков в 22:00.

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