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Сетьен опасается Наполи после победы команды Гаттузо в финале Кубка Италии

19:26 - Читати українською
Сетьен опасается Наполи после победы команды Гаттузо в финале Кубка Италии
Кике Сетьен / фото: ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал решение УЕФА доиграть ЛЧ 2019/20 в Лиссабоне.

"Думаю, что этот формат Лиги чемпионов хуже не только для Барселоны, но и для всех остальных, поскольку с двумя матчами шанс пройти в следующий этап гораздо больше. Мы все хотим сыграть матчи дома и на выезде, но в нынешних обстоятельствах это будет сложно сделать, мы должны адаптироваться.

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Наполи – сильный соперник, они продемонстрировали хорошую игру против Ювентуса в финале Кубка Италии и создали нам немало проблем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответном матче нам будет непросто", – цитирует Сетьена Sport Mediaset.

Напомним, первый матч 1/8 финала ЛЧ между Барселоной и Наполи был сыгран еще 25 февраля в Италии, команды сыграли вничью со счетом 1:1. Рестарт главного клубного турнира Европы запланирован на середину августа.

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