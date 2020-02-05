Сетьен однозначно прокомментировал конфликт между Месси и Абидалем

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился мнением о конфликте внутри клуба.

"Конфликт Месси с Абидалем – это очень важные вещи, но они не влияют на меня. Я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы на игроков это сделало наименьшее влияние. Мы потратили несколько минут на обсуждение этой ситуации. Наш долг – это фокусироваться на игре, и это все, что на интересует. Меня волнует футбол, а все остальное – не в моей власти. Мы сделаем все, чтобы это не повлияло на команду.

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Эта ситуация влияет на вас, а не меня. Я сконцентрирован на футболе. Единственное, чего я хочу – это давать игрокам все необходимое для побед. Проблемы случаются в каждом клубе мира. Есть вещи, которые я не смогу контролировать. Говорите со мной о футболе, все остальное меня не интересует, это никак не поможет мне в работе", – поделился Сетьен в интервью AS.

Напомним, недавно между Лионелем Месси и техническим директором Барселоны Эриком Абидалем произошел конфликт из-за заявления француза об увольнении Эрнесто Вальверде 13 января.

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