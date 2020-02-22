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Сетьен оценил выступление Барселоны против Эйбара – исключительная роль Месси, удачный выход новичка и общий прогресс

22:13 54 Читати українською
Сетьен оценил выступление Барселоны против Эйбара – исключительная роль Месси, удачный выход новичка и общий прогресс
Кике Сетьен / Marca

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал разгромную победу (5:0) в матче 25 тура Примеры против Эйбара.

14’ Лионель Месси
38’ Лионель Месси
40’ Лионель Месси
88’ Лионель Месси
89’ Артур
 
14’ Лионель Месси
38’ Лионель Месси
40’ Лионель Месси
88’ Лионель Месси
89’ Артур

"Мы долго ждали матч, в котором все будет складываться хорошо. В предыдущих мы не могли все решить заранее, как сегодня, хотя все делали правильно. Сегодня все было хорошо, три гола до перерыва. Это нас успокоило и позволило думать о следующих матчах.

Покер гениального Месси в видеообзоре матча Барселона – Эйбар – 5:0

Месси показывает свой уровень в течение 14-15 лет, и он точно продолжит. Это гарантия против любой команды. Если нет голов, то он помогает партнерам. Вот почему он лучший в мире, Лионель делает вещи, которые другим не под силу. Думаю, Брейтуэйт очень хорошо вышел, это прекрасное подписание для нас. Всегда остается пространство для улучшения, но сейчас у нас есть определенные гарантии для удачных выступлений", – цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Барселона вышла на первое место Примеры, однако у Реала еще есть матч против Леванте в запасе – мадридцы отстают на два очка.

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Покер гениального Месси в видеообзоре матча Барселона – Эйбар – 5:0
19:33
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