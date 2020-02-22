Сетьен оценил выступление Барселоны против Эйбара – исключительная роль Месси, удачный выход новичка и общий прогресс

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал разгромную победу (5:0) в матче 25 тура Примеры против Эйбара.

"Мы долго ждали матч, в котором все будет складываться хорошо. В предыдущих мы не могли все решить заранее, как сегодня, хотя все делали правильно. Сегодня все было хорошо, три гола до перерыва. Это нас успокоило и позволило думать о следующих матчах.

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Месси показывает свой уровень в течение 14-15 лет, и он точно продолжит. Это гарантия против любой команды. Если нет голов, то он помогает партнерам. Вот почему он лучший в мире, Лионель делает вещи, которые другим не под силу. Думаю, Брейтуэйт очень хорошо вышел, это прекрасное подписание для нас. Всегда остается пространство для улучшения, но сейчас у нас есть определенные гарантии для удачных выступлений", – цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Барселона вышла на первое место Примеры, однако у Реала еще есть матч против Леванте в запасе – мадридцы отстают на два очка.

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