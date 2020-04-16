Сетьен оценил будущее Месси в Барселоне на фоне конфликта боссов клуба

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен считает, что ссоры в верхушке "блаугранас" никак не повлияют на лидера каталонской команды.

"Такие вещи в больших клубах – это нормально. Огорчает лишь то, что эти недоразумения попадают в СМИ. Лучше было бы работать в более спокойной обстановке, но все так, как есть.

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Будущее Месси в Барселоне? Не думаю, что то, что произошло может заставить такого игрока, как Месси, задуматься об уходе из клуба. Я уверен, что он закончит карьеру на Камп Ноу", – цитирует Сетьена Daily Mail.

Напомним, недавно Барселону покинули сразу 6 директоров из-за неудовлетворенности работой президента "блаугранас" Жозепа Бартомеу.

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