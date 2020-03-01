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Сетьен объяснил, почему победа в Эль Класико нужна Реалу больше, чем Барселоне

13:00 33 Читати українською
Сетьен объяснил, почему победа в Эль Класико нужна Реалу больше, чем Барселоне
Кике Сетьен / Marca

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен оценил мотивацию своей команды и Реала перед очным матчем в рамках 26 тура Примеры.

 

"Я был бы очень рад победе, ведь это могло бы приблизить нас к чемпионскому титулу.

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Я с нетерпением жду своего первого Эль Класико, и, надеюсь, мы сможем продолжить наш прогресс. Реал – смелая команда, она создаст нам проблемы. Но для них это более важная игра из-за ситуации в таблице – сейчас они позади нас", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, сегодня, 1 марта, Барселона и Реал встретятся в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало в 22:00. Команда Сетьена имеет преимущество в два очка перед "сливочными".

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Испания Кике Сетьен Кике Сетьен Реал Мадрид - Барселона Барселона Барселона
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