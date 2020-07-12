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Сетьен объяснил, почему не может дать отдых Месси

17:24 - Читати українською
Сетьен объяснил, почему не может дать отдых Месси
Лионель Месси / Reuters

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен признал, что команде трудно удерживать положительные результаты без Лионеля Месси.

 
Артуро Видаль 15’
15’ Артуро Видаль

"Конечно, Месси нужен отдых. Я говорил об этом раньше, но счет в матче с Вальядолидом (1:0) был слишком плотным. Если бы мы забили больше голов в первом тайме, возможно, больше игроков отдохнули бы.

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Команда устала. Мы должны были решить судьбу игры в первом тайме, забить два или три гола. Было беспокойство от осознания того, что мы ведем только 1:0, и они могут забить в любой момент. Хорошо, что отдохнул Суарес. Он провел 5 матчей подряд и очень устал", – цитирует Сетьена Goal.

Добавим, что Месси провел от звонка до звонка все 9 матчей Барселоны после возобновления сезона.

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Теги
Вальядолид - Барселона Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Испания Кике Кике Сетьен
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