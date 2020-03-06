Сетьен не видит ничего плохого в Мессизависимости Барселоны

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен оценил важность Лионеля Месси для игры своей команды.

"Месси уникален, он особенный. Это большая удача – встретить футболиста, с которым так приятно работать. Это правда, что есть игроки, которые слишком много думают о взаимодействии с ним. Я бы тоже так делал. Месси определяет результат 90% матчей Барселоны.

Коутиньо не нужен Барселоне – сумма отступных впечатляет

Я всегда говорю своим игрокам: "Если мяч в ногах у хороших парней, дела с большей вероятностью пойдут хорошо". Вот почему они ищут Месси на поле. Такая зависимость – это нормально. Я спокоен", – рассказал Сетьен в комментарии El Periodico.

К слову, Барселона занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от Реала на один пункт.

Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІ