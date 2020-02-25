toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сетьен назвал основное преимущество Месси над Марадоной

06:00 145 Читати українською
Сетьен назвал основное преимущество Месси над Марадоной
Кике Сетьен и Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Наставник Барселоны Кике Сетьен попытался сравнить своего звездного подопечного Лионеля Месси с легендарным Марадоной.

 

"Месси и Марадона? Лео – прекрасный игрок, который 14-15 лет делает то, что и во всех матчах. Вот в чем разница между ними, которую я замечаю.

Наполи – Барселона: итальянские фанаты встретили Месси кричалками "Диего, Диего"

Мы еще не видели столь стабильного футболиста, как Лео. Мне нравились и Марадона, и Кройфф. Именно они заставили нас полюбить этот вид спорта", – цитирует Сетьена Marca.

В текущем сезоне Примеры Месси провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 12-ю ассистами. Напомним, 25 февраля Барселона на выезде сыграет против Наполи в рамках 1/8 финала Лиги Европы, начало в 22:00.

Возвращение гения Месси, крысиные бега в АПЛ, коронавирус против Серии А, Неймар едет на карнавал – обзор уикенда

blog_ava
Ливерпуль вырвал тяжёлую победу над Вест Хэмом – Ярмоленко не попал даже в заявку
00:02
299
Теги
Кике Сетьен Кике Сетьен Наполи - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Лига чемпионов Диего Марадона Диего Марадона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
40
мин
Наполи
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук