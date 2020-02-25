Сетьен назвал основное преимущество Месси над Марадоной

Наставник Барселоны Кике Сетьен попытался сравнить своего звездного подопечного Лионеля Месси с легендарным Марадоной.

"Месси и Марадона? Лео – прекрасный игрок, который 14-15 лет делает то, что и во всех матчах. Вот в чем разница между ними, которую я замечаю.

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Мы еще не видели столь стабильного футболиста, как Лео. Мне нравились и Марадона, и Кройфф. Именно они заставили нас полюбить этот вид спорта", – цитирует Сетьена Marca.

В текущем сезоне Примеры Месси провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 12-ю ассистами. Напомним, 25 февраля Барселона на выезде сыграет против Наполи в рамках 1/8 финала Лиги Европы, начало в 22:00.

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