"Мы проиграли Реалу в гостях... Я с пониманием отношусь к поражениям, но в той игре у нас было три выхода один на один, и мы не реализовали их.

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А все закончилось тем, что мы проиграли Ла Лигу, ведь Реалу дали 6 пенальти. Тогда был действительно ужасный этап, который стал результатом внутренних проблем команды", – заявил Сетьен в интервью Jot Down.

Напомним, Кике возглавлял "блаугранас" с января по август 2020 года, но ни одного трофея за этот период не завоевал. Уже почти год испанский специалист не занимает никакой тренерской должности.

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