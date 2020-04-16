Сетьен намекнул на срыв трансфера Коутиньо в Челси

Наставник испанской Барселоны Кике Сетьен поделился мыслями о будущем на Камп Ноу полузащитника Филиппе Коутиньо. Нынешний сезон он проводит в аренде в составе мюнхенской Баварии.

"Считаю Коутиньо отличным игроком. Он очень мне нравится.

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Он принадлежит Барселоне. За него придется заплатить, но сам он хочет вернуться в нашу команду. Хочу видеть его здесь на старте следующего сезона. Если это необходимо, то я поговорю с ним", – цитирует Сетьена AS.

Отметим, что Коутиньо стал игроком Барселоны зимой 2018 года за 150 млн евро. Однако, стать своим на Камп Ноу до сих пор не сумел. В частности, сезон 2019/20 он проводит в Бундеслиге, но Бавария не намерена выкупать контракт бразильца.

Основным претендентом на хавбека до недавнего времени считался Челси. "Синие" хотят взять Коутиньо в аренду за 30 млн евро и иметь опцию выкупа за 65 млн.

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