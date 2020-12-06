Чилиец возглавил испанский клуб перед началом сезона-2020/2021, но выдал весьма неудачный старт, уступив в 7 матчах из 11. Бетис под его руководством сейчас занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 12 очками.

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По информации Todofichajes, руководство клуба может уволить Пеллегрини и вместо него снова пригласить на должность главного тренера Кике Сетьена.

Напомним, Сетьен, который руководил Бетисом с 2017 по 2019 год, остался без работы после того, как был уволен из Барселоны после разгромного поражения со счетом 2:8 от мюнхенской Баварии в августе на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

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