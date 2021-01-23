Бывший наставник Барселоны Кике Сетьен может возобновить свою тренерскую карьеру в неожиданном месте.

Далянь Ифань решил не менять свой курс на испанских тренеров и готов пригласить Кике Сетьена.

Бенитес покинул пост главного тренера Далянь Ифан

По информации Marca, в услугах специалиста заинтересованы несколько азиатских клубов, однако именно Далянь Ифан наиболее близок к его назначению после отставки Рафаэля Бенитеса.

Напомним, в своей тренерской карьере Сетьен успел поработать в Лас-Пальмасе, Бетисе, Барселоне и еще ряде испанских клубов. Из каталонского клуба Кике со скандалом был уволен, поскольку Кумана назначили до официальной отставки предшественника.

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