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Сетьен: Молодые игроки Барселоны не убедили меня, что они лучше футболистов основы

14:02 2 Читати українською
Сетьен: Молодые игроки Барселоны не убедили меня, что они лучше футболистов основы
Кике Сетьен / Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен не считает, что кто-то из юных воспитанников готов закрепиться в первой команде.

"Проблема в том, что никто из молодых игроков не убедил, что они лучше футболистов основы, что я должен ради них убрать кого-то из первой команды.

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Я не сомневаюсь в академии Барселоны. Я выпускал молодых игроков, когда считал, что смогу с ними победить. Я сам пришел из кантеры и остаюсь верным последователем кантеры", – сказал Кике Сетьен в интервью Onda Cero, когда у него спросили о доверии к молодежи.

Напомним, что Сетьен начал работу с Барселоной в середине текущего сезона. Под его руководством в первую команду начали привлекать талантливого Рики Пуча.

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