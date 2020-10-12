"Шахтеру и его болельщикам повезло, что у них такой президент клуба, который знает, что он хочет, чтобы команда достигла результата и побед. У любого клуба есть цель – достижение побед. Но для этого нужно понимание, как он хочет, чтобы команда играла, как эти победы достигались. В этом отношении президент Шахтера очень умный человек.

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Если мы говорим о ситуации, которая возникала с Паулу Фонсекой, то это то же самое, что и с футболистами. У нас всегда есть опции на случай, если Фонсека пойдет работать в другой клуб. У нас уже был список кандидатов, кого мы можем пригласить на должность главного тренера.

То же самое и сейчас, когда работает Каштру, в любой момент он может уйти куда-то. У нас уже есть список потенциальных кандидатов на его место. В скаутинге тренеров, как и в скаутинге игроков, всегда надо иметь варианты.

Сетьен был в списке кандидатов, когда мы выбрали Луиша Каштру. Очень важным критерием для нас является язык. В Шахтере очень много бразильских игроков. Когда тренер не говорит на русском, не говорит на английском, нам приходится задействовать нескольких переводчиков. Получается, что оригинальная мысль только на 50-60% доходит до футболистов в процессе перевода. Поэтому язык был одним из важнейших факторов, ключевых критериев", – рассказал Боту на YouTube-канале Pass.

Отметим, что Сетьен с 2017 года возглавлял Бетис, а в январе 2020 стал главным тренером Барселоны, откуда был уволен уже через полгода.

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