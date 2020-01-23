Сетьен: Мне не понравилась игра Барселоны, но я знаю, с чем связаны трудности

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Испании против Ибицы (2:1).

"Игра команды мне явно не понравилась. Но я понимаю, с чем были связаны трудности. Это был хороший урок для нас, потому что мы сделаем правильные выводы на будущее, чтобы исправить ошибки. Мы знали, что это будет сложный матч, что нам будет противостоять сильная команда.

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Соперник прекрасно действовал в обороне и смог забить быстрый гол, что придало ему еще больше уверенности. Нам было сложно создавать моменты, мы делали много ошибок в передачах и предоставили Ибице возможности забить. Мы должны отдать должное хозяевам. Но во втором тайме мы нашли бреши в обороне соперника, у нас появилось пространство, которого не было в первой половине матча. Встреча длится 90 минут, и я счастлив, потому что мы продолжали настойчиво идти вперед и смогли вырвать победу", – приводит слова Сетьена издание El Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона лишь в добавленное время сумела одолеть представителя третьего дивизиона Ибицу – оба гола на счету Антуана Гризманна.

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