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Сетьен: Месси делает тренеров лучше, он приносит и отбирает трофеи у нас

17 января 21:50 63 Читати українською
Сетьен: Месси делает тренеров лучше, он приносит и отбирает трофеи у нас
Кике Сетьен / Marca

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассыпался в комплиментах своему звездному подопечному Лионелю Месси.

"Я согласен со всем, что было сказано о Лео. У него потрясающие показатели, ни один игрок не делал подобного на протяжении всей истории футбола.

"Ах***ь, он будет тренировать Месси", – сын Сетьена эмоционально отреагировал на назначение отца в Барселону

Он очень влияет на игру в каждом матче. Месси – уникальный игрок. Можно подумать, что такой футболист, как он, не появится снова. Лионель делает нас, тренеров, лучше, он приносит и отбирает у нас трофеи.

Теперь есть другой взгляд на ситуацию, поскольку он выступает за мою команду, и ты пытаешься максимально использовать его. Он игрок, которому не нужно ничего рассказывать, потому что видно, насколько он конкурентоспособен. Это непонятно, но прекрасно", – приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, Кике Сетьен стал главным тренером Барселоны после увольнения Эрнесто Вальверде с должности.

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Испания Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен Лионель Месси Лионель Месси
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