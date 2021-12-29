"Я уже преодолел ту грусть, которую чувствовал из-за того, что произошло в Барселоне. Но этот случай нужно воспринимать просто как часть работы.

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Это был невероятный опыт. Мы действительно смогли достичь того, чего хотели. Когда мы пришли, все было очень сложно. Конечно, я бы согласился вернуться в Барселону. И я никогда не пожалею, что пошел туда. Нисколько", – поделился Сетьен в комментарии Marca.

Напомним, специалист возглавил "блаугранас" в январе 2020 года, однако команда не добыла ни одного трофея и опозорилась с Баварией (2:8), и уже в августе 2020-го был уволен с поста наставника.

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