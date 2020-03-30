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Сетьен хочет вернуть талантливого воспитанника Барселоны

21:06 58 Читати українською
Сетьен хочет вернуть талантливого воспитанника Барселоны
Карлес Аленья (справа) / Фото FC Barcelona

Барселона намерена сделать ставку на своих молодых талантов в новом сезоне.

Хавбек Карлес Аленья может летом вернуться в расположение каталонского гранда, сообщает Sport.es.

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Сейчас 22-летний талант защищает цвета Бетиса на правах аренды, а его контракт принадлежит Барсе. "Зелено-белые" хотят оставить Карлеса себе еще на год, а наставник каталонцев Кике Сетьен хочет видеть его в лагере "блаугранас".

В нынешнем сезоне Ла Лиги Аленья провел 12 матчей.

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