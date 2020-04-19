Сетьен готов освободить для Хави кресло главного тренера Барселоны

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен признался, что был готов возглавить каталонцев почти на любых условиях.

"Будем надеяться, что Хави в конце концов возглавит Барселону и у него все получится. Я восхищался им и каждым большим игроком. Если мне нужно уйти, чтобы освободить ему место, это не проблема. Таков тренерский мир.

"Хочу показать кубок Лиги чемпионов своим коровам": Сетьен озвучил планы на будущее

За несколько дней до того, как мне позвонили из Барселоны, я собирался отправиться тренировать сборную Египта. Я бы тренировал Барселону даже бесплатно. Ну, возможно, не бесплатно, но почти на любых условиях", – цитирует Сетьена El Larguero.

Напомним, 61-летний тренер возглавил Барселону 13 января этого года. После 27 туров чемпионата Испании каталонцы лидируют в турнирной таблице, опережая Реал на два очка.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"