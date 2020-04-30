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Сетьен готов оставить Коутиньо в Барселоне – у тренера есть необычное условие

19:26 51 Читати українською
Сетьен готов оставить Коутиньо в Барселоне – у тренера есть необычное условие
Филиппе Коутиньо / ФК Барселона

Главный тренер "блаугранас" готов дать второй шанс бразильскому вингеру, который пока не сумел стать своим на Камп Ноу.

Филиппе Коутиньо может остаться в Барселоне на сезон 2020/21. Кике Сетьен является поклонником игры бразильца и знает о его проблемах с адаптацией в первый сезон в команде. После возвращения вингера из аренды в Баварии наставник "блаугранас" настроен поговорить с Коутиньо и готов дать ему еще один шанс, сообщает Mundo Deportivo.

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Правда, есть одно условие. Сетьен не против оставить вингера сборной Бразилии в составе Барселоны, но исключительно в том случае, если Филиппе согласится сменить амплуа. Наставник не видит Коутиньо на позиции вингера, а хочет использовать его в роли центрального атакующего хавбека – нечто вроде Андреса Иньесты.

Несколько дней назад тренер Барсы подтвердил готовность дать шанс Коутиньо: "Я считаю, что в следующем сезоне он может помочь команде. Надо с ним поговорить. Филиппе – замечательный футболист, это игрок, который родом из Барселоны", – сказал Сетьен.

Сезон 2019/20 Коутиньо проводит на правах аренды в Баварии, но мюнхенцы вряд ли выкупят его за 120 млн евро, предусмотренные соглашением. Его контракт с Барселоной действует до 30 июня 2023 года.

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