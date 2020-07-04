Сетьен дал жесткий ответ на вопрос о будущем Месси в Барселоне

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен вынужден слушать расспросы о Лионеле Месси и его возможном уходе из клуба.

"Я не собираюсь думать о будущем Месси, потому что я ничего не слышал лично от него на эту тему. Я не хочу зацикливаться на будущем Месси, это не мое дело.

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Я повторяю, что все остальное – это спекуляция, в которую я не вступаю, это то, для чего нужны вы (журналисты – прим.). Я участвую только в том, что касается меня. Месси всегда знает, что ему нужно делать, и я не думаю, что возраст влияет на него. Я вижу его таким же, как и раньше", – цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Напомним, контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021-го. Кризис в каталонском клубе уже порождает слухи о переходе аргентинца в Манчестер Сити.

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