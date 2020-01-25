"Сетьен – out", – Линекер отреагировал на фиаско Барселоны в матче против Валенсии

Экс-форвард Барсы Гари Линекер не хочет, чтобы Кике Сетьен доработал в каталонском гранде хотя бы до конца сезона.

Матч 21-го тура Примеры Валенсия – Барселона (2:0) не оставил равнодушным Гари Линекера. Бывший нападающий сборной Англии написал в twitter послание для наставника "блаугранас" Кике Сетьена: "Setién out".

Валенсия – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, испанский специалист лишь недавно возглавил Барсу после увольнения Эрнесто Вальверде, это его первое поражение на новой должности.

Сам Линекер в 1986-1989 годах также защищал цвета каталонского гранда.

Несмотря на поражение Барса остается на первом месте, опережая Реал по дополнительным показателям, но мадридцев еще ожидает встреча с Вальядолидом.

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