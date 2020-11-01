"Руководить Месси очень трудно, но кто я такой, чтобы пытаться как-то его изменить? Есть еще кое-что, что усложняет работу, но это свойственно многим спортсменам. Они непредсказуемы, вы часто видите то, чего совершенно не ожидаете.

Сетьен может оказаться в Бразилии

При этом я думаю, что Месси – лучший игрок всех времен. Игроков, которых можно назвать великими, было много, но никто не демонстрировал такую ​​невероятную игру в течение долгого времени. Вообще, Лео очень сдержанный, но он всегда заставляет видеть то, что нужно видеть. Он очень мало говорит", – сказал Сетьен в интервью El Pais.

Напомним, Кике Сетьен возглавлял Барселону с января 2020 года и был отправлен в отставку после поражения от мюнхенской Баварии со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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