Setanta Sports является ведущей спортивной OTT-платформой в Евразии, транслирующей крупнейшие чемпионаты в 15 странах. Как украинцам подключиться к ней – рассказываем в материале.

Портфолио Setanta Sports в Украине включает эксклюзивный показ Украинской Премьер-лиги, АПЛ, Бундеслиги, шотландской Премьер-лиги, бельгийской Суперлиги, английского чемпионшипа, а также матчей Кубка ассоциации и Кубка лиги, баскетбольной Евролиги и НБА, Формулы-1, NASCAR, крупнейших теннисных турниров, UFC, соревнований по гольфу и хоккею.

Прямые трансляции важных событий звучат голосами украинских комментаторов таких, как Макс Подзигун, Виталий Волочай, Дмитрий Джулай, Юрий Кириченко, Александр Михайлюк и другие.

В этом году Setanta Sports также стала официальным транслятором УПЛ

Для Setanta Sports Украинская Премьер-лига является одним из приоритетных направлений не только в Украине, но и на международном рынке. Очень важно, что, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию в Украине, руководство страны и футбольной лиги приняло решение провести чемпионат и впервые в истории Setanta Sports будет транслировать все 240 матчей чемпионата.

Что известно о Setanta Sports и как на нее подписаться

setantasports.com является первой спортивной OTT-платформой на украинском рынке, которая работает по подписочной модели. Она дает возможность смотреть трансляции с функцией мультискрин на любом устройстве: ноутбуке, смартфоне, планшете или Smart TV. І все это в рамках одной подписки, стоимость которой составляет 109 гривен на месяц.

Также для настоящих фанатов на сервисе в веб-версии доступна функция мультипросмотра с возможностью смотреть несколько матчей одновременно.

Для подключения подписки необходима всего лишь регистрация на сайте сервиса. Приложение Setanta Sports также доступно в Google Play и App Store, в магазине приложений Android или Samsung Smart TV. Подробнее про установку сервиса на смарт-телевизор можно ознакомится по ссылке.



Над онлайн-платформой setantasports.com работала всемирно известная компания Endeavor Streaming. Endeavor Streaming с 2004 года работает в сфере дистрибуции и монетизации новых технологий и цифрового вещания. Платформа сотрудничает с такими известными организациями, как Sky Sports, NBA, NFL, UFC, Big Ten Network, Univision.



Начните смотреть свой любимый спорт на любом устройстве на платформе setantasports.com и протестируйте сервис сами!