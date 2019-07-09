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Setanta официально подтвердила начало работы в Украине с 1 августа

9 июля 22:03 176 Читати українською
Setanta официально подтвердила начало работы в Украине с 1 августа
Setanta официально подтвердила начало работы в Украине с 1 августа / The Guardian

Международный телеканал анонсировал свой выход на украинские экраны.

Канал Setanta Sport начнет работу в Украине с 1 августа, сообщает пресс-служба компании.

"От тендера УПЛ клубы получат больше денег, чем от контракта с "Футбол 1/2", – Денисов

Телевещатель станет эксклюзивным владельцем прав на трансляцию матчей английской Премьер-лиги на протяжении 3 сезонов, включающих более 230 матчей каждый год. Также Setanta Sports покажет Кубок Англии, Премьер-лигу Шотландии, Кубок английской лиги, Чемпионшип, UFC, НХЛ, Формулу 1 и НБА.

Setanta может быть не допущена на украинский рынок из-за связей с Россией – компания опровергает обвинения

В прошлом сезоне украинские зрители смотрели матчи АПЛ на каналах "Футбол 1/2".

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