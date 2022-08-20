Похоже, демарш бунтарей отменяется – по крайней мере, матчи двух из пяти команд появились в сетке единого транслятора.

Как известно, уже 23 августа стартует новый сезон УПЛ. Клубам элитного дивизиона так и не удалось создать многострадальный телепул – СМИ называли четырех бунтарей, выступивших категорически против единого телетранслятора. В то время как большинство представителей приняли предложение Setanta Sport, Динамо, Заря, СК Днепр-1 и Металлист, хотели показывать свои матчи на "плюсах". В свою очередь Рух вообще планировал собственное производство и трансляцию на клубном YouTube-канале.

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Однако сегодня, 20 августа, на официальном сайте Зари появилось объявление, в котором транслятором поединка первого тура УПЛ между Зарей и Ворсклой указана Setanta. Кроме того, в программе самой платформы среди матчей, которые планируется показать, кроме Зари есть матч Рух – Металлист.

Напомним, контракт УПЛ с Setanta Sports рассчитан на 3 сезона, сумма сделки составляет 16,2 млн долларов. За соответствующее решение проголосовало большинство участников УПЛ – согласно уставу, этого достаточно для его принятия.

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