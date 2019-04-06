"Сестра зашла в ванную, а отец там принимал наркотики", – дочь Марадоны вспомнила случай из детства

Джаннина Марадона, дочь легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, рассказала, как ее сестра Далма застала отца во время употребления наркотиков.

"Однажды моя сестра (Далма) зашла в ванну, а отец в то время там принимал наркотики. Есть кое-что, за что я отца никогда не прощу, но не буду об этом рассказывать, потому что хочу сохранить сына и племянницу", – передает слова дочери Диего The Sun.

Рамос: Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси

Отметим, что Диего Марадона употреблял наркотики с середины 80-х до 2004-го года. Один из лучших игроков в истории футбола сам об этом признался в 1986 году.

Сейчас аргентинец работает главным тренером в мексиканском Дорадосе.

"Дилер приставив мені до голови пістолет": Рішарлісон – пекельний шлях через наркотики та насилля до зірки АПЛ