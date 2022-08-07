Накануне 34-летний Месси впервые в карьере забил ударом через себя. Это произошло в поединке первого тура чемпионата Франции Клермон – ПСЖ (0:5).

Бенефис Неймара и уникальный гол Месси в видеообзоре матча Клермон – ПСЖ – 0:5

В соцсетях начали сравнивать этот гол с мячом, который забил Криштиану Роналду в ворота Ювентуса в матче ЛЧ 2017/18. Тогда португалец эффектной бисиклетой поразил ворота Буффона на Альянце Арене в Турине. Этот гол считают одним из лучших в истории футбола.

"Первое – это удар. Второе – это бисиклета. Первое – в матче чемпионата Франции против Клермона. Второе – в плей-офф Лиги чемпионов. В одном случае игрок опирается обеими руками на газон. На втором изображении его тело полностью в воздухе – другой игрок мог бы поместиться в пространство между его телом и полем. Нельзя это сравнивать", – написали в одном из фанатских пабликов Криштиану.

Катя Авейру (родная сестра 37-летнего португальца) лайкнула указанное сообщение и оставила эмодзы аплодисментов.

К слову, за весь прошлый сезон чемпионата Франции Месси забил всего 6 голов. После первого тура сезона 2022/23 в его активе уже два.

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