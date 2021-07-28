Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, 17 июля сдала положительный тест на коронавирус, а уже 23-го девушку госпитализировали и диагностировали пвневмонию, сообщает Football Italia.

Ювентус не будет предлагать Роналду новый контракт – португалец отреагировал на решение туринцев

"Сейчас я неплохо себя чувствую, у меня заметные улучшения с каждым днем, и, что самое лучшее, я теряю вес, который успела набрать за этот отпуск. Не все так плохо. И моя семья всегда рядом", – написала Катя в Instagram.

Сейчас девушка остается в больнице на родине Криштиану Мадейре.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо