Сестра Ракицкого стала ведущей YouTube-канала Шахтера

Дарья Ракицкая, которая является сестрой защитника Шахтера Ярослава Ракицкого, стала новой ведущей клубного YouTube-канала "горняков".

Дарья Ракицкая уже успела принять участие в сюжете клубного YouTube-канала Шахтера. Произошло это перед матчем 15 тура УПЛ против Ворсклы, который "горняки" выиграли со счетом 2:0.

Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ

Девушка стала новой ведущей канала и стоит отметить, что она является сестрой защитника Ярослава Ракицкого.

Шахтер после 15 туров имеет 40 очков и лидирует в турнирной таблице УПЛ.