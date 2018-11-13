Сестра Ракицкого стала ведущей YouTube-канала Шахтера

Сборная Украины — 20:29 45
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Василий Кравец досрочно завершил тренировку сборной Украины из-за проблем со спиной
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Джо Коул объявил о завершении карьерыАнглия — 20:03 87
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Барселона в огне: бранная ссора двух лидеров и конфликт Вальверде с ПикеИспания — 19:46 281
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"Ибрагимович очень раздражает на поле": скандальный судья рассказал о безумии Златана, который не прочь возглавить ПСЖФранция — 17:52 264
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Украинцам станет труднее в АПЛ – FA планирует сократить количество легионеров в клубах чемпионата АнглииАнглия — 14:55 234
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