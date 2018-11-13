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Сестра Ракицкого стала ведущей YouTube-канала Шахтера

17:30 173 Читати українською
Сестра Ракицкого стала ведущей YouTube-канала Шахтера
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер

Дарья Ракицкая, которая является сестрой защитника Шахтера Ярослава Ракицкого, стала новой ведущей клубного YouTube-канала "горняков".

Дарья Ракицкая уже успела принять участие в сюжете клубного YouTube-канала Шахтера. Произошло это перед матчем 15 тура УПЛ против Ворсклы, который "горняки" выиграли со счетом 2:0.

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Девушка стала новой ведущей канала и стоит отметить, что она является сестрой защитника Ярослава Ракицкого.

Шахтер после 15 туров имеет 40 очков и лидирует в турнирной таблице УПЛ.

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Шахтер Шахтер Видеоновости Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
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