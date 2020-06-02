Сестра Гаттузо умерла в 37-летнем возрасте

В семье главного тренера Наполи Дженнаро Гаттузо произошла трагедия.

2 июня после продолжительной борьбы с болезнью умерла Франческа Гаттузо, сообщает Calciomercato.com. Женщине было 37 лет.

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По информации издания, сестра наставника Наполи была госпитализирована с начала февраля. В день матча Сампдория – Наполи (3 февраля) ей стало плохо, после чего скорая доставила ее в реанимацию. Именно поэтому Дженнаро тогда покинул расположение команды в Генуе и отправился домой.

Франческа Гаттузо проживала в Галларате, в провинции Варезе, где годами живет семья легенды Милана. Тренер Неаполя узнал о трагических новостях, находясь в Кастель-Вольтурно, в тренировочном центре неаполитанской команды.

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