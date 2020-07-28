Сеск может перебраться в Катар – в Монако недовольны игрой звездного испанца

Монако рассматривает вариант с продажей 33-летнего испанца, игра которого не слишком устраивает руководство клуба.

Экс-полузащитник Арсенала, Челси и Барселоны Сеск Фабрегас может снова сменить клуб. Монако, за который выступает 33-летний испанец, не в восторге от уровня его игры и может избавиться от хавбека. Семья Фабрегаса не планирует переезжать из Монако, но высокая зарплата игрока стала для клуба серьезной проблемой, сообщает France Football.

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Главным претендентом на Сеска называют катарскую Аль-Гарафу, которая уже имеет опыт подписания звездных футболистов. Ранее в ее составе выступал Уэсли Снейдер.

Заметим, что Фабрегас перебрался в ряды монегасков в начале 2019-го за 9 млн евро. В сезоне 2019/20 испанец отдал 3 ассиста в 22-х матчах. Соглашение чемпиона мира и Европы (в частности, триумфатора Евро-2012 на полях Польши и Украины) рассчитано до лета 2022 года.

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