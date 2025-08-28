Шахтер очень обидно вылетел от Панатинаикоса. Если первая встреча с греками еще оставила вопросы относительно игры, то в ответном матче "горняки" доминировали. Да, были определенные проблемы с завершающей фазой атак, но моментов для победы в основное время создали достаточно – дончанам просто не повезло с реализацией и серией пенальти.

На этом фоне проход Серветта казался делом, которое закроют еще до перерыва. Слишком уж колхозный соперник выпал подопечным Арды Турана в квалификации к Лиге конференций. Швейцарцы подошли к встрече с Шахтером, имея 6-матчевую безвыигрышную серию за плечами – они потерпели пять поражений и скатились с отбора в ЛЧ к отбору в ЛК.

Триумф со счетом 5:0 над представителем пятой лиги вряд ли должен был пугать "оранжево-черных". Тренер Серветта – Жослен Гурвенек – в последний раз давал хорошие результаты более 10 лет назад с Генгамом в Лиге 1, а чемпионский Лилль несколько лет назад он опустил аж на 13-е место. Состав альпийцев за лето очень сильно ослаб, поэтому шансов на проход в еврокубки очень мало.

Тем более неожиданным оказался пропущенный уже на 8-й минуте гол с углового и ничья 1:1. Этого от дончан не ожидали. Шахтер ответил 23 ударами, владел мячом 71% времени, провел 34 касания в штрафной и выполнил 14 угловых – и лишь с корнера удалось сравнять счет. Опять случайная осечка? Вот тут уже не факт.

История противостояния с Панатинаикосом повторилась. Да, команда Арды Турана доминировала. Да, основные механизмы взлома "автобусов" работали – Шахтер хорошо играл в футбол, поставленный летом. Да, был хороший прессинг и контрпрессинг. Все выглядело нормально, однако конвертация ударов в моменты оказалась низкой.

С Ильвесом в ответном матче прослеживалась проблема реализации, однако тренд на низкое количество моментов в позиционном наступлении взял старт уже в УПЛ – с Эпицентром и Карпатами. Панатинаикос его подсветил, а Серветт закрепил. Шахтер создает 3-4 явных момента в лучшем случае, да и те забивает с огромным скрипом.

Этот факт связан с комплексом причин. Во-первых, соперники хорошо адаптировались к Арде Турану, садясь в низкий блок и оставляя минимум пространства за спинами. Так же легко вбегать в щели в задней линии, как в Стамбуле, уже не получается.

Во-вторых, Шахтер страдает от огромного количества травм, что выливается в отсутствие усиления во вторых таймах и требует экспериментировать со стартом. Соответственно, падает сыгранность и качество основы.

А еще команда не успевает восстанавливаться – и это сказывается на энергичности в завершающей фазе атак. Дончане тратят много сил в первых двух третях, поэтому в штрафной кто-то всегда недобирает, теряет концентрацию или принимает поспешное решение. Арда Туран связывает низкую реализацию именно с этим фактором, поэтому после Серветта тренер дал подопечным два выходных.

Вместе с тем, следует не забывать об организационных провисаниях защиты Шахтера на стандартах. В матчах против Пао постоянно теряли зону подбора, а при результативном угловом Серветта никто не играл по дальней штанге. А Бондарь еще и не успел сыграть по футболисту, который врывался в его зону.

Швейцарцы не сильно мешали контратаками, хотя переходы из атаки в оборону в целом остаются минусом "горняков". Больше вопросов к силовой составляющей – дончанам очень неудобно в режиме "бицца-бороцца". Если сопернику удается свести игру к куче рывков и единоборств, то у него появляются шансы. После одного из выносов Серветт мог даже второй гол забить.

Но даже с учетом всех вышеупомянутых нюансов Шахтер кажется слишком сильным для швейцарцев. Ну или же они являются слишком слабыми для украинцев. Как бы там ни было, игровые требования Арды Турана команда вытягивает, а механизмы взлома "автобусов" у донетчан работают эффективно. Да и бразильцы делают разницу. "Горнякам" не хватает только мобильности и хладнокровия в завершающей фазе.

Так или иначе Шахтер создает моменты. С большой вероятностью, их будет больше – просто сейчас надо пережить кадровый кризис и функциональное истощение. Последний фактор, кстати, сегодня может и исчезнуть, ведь команда получила два дня выходных и пропускала тур УПЛ.

Кадровая ситуация

Арда Туран точно не может рассчитывать на травмированных Траоре и Эгиналду. В поединке с Серветтом мышечные повреждения получили Элиас и Невертон – по вингеру информации не было, а по Кауану решение будут принимать уже перед матчем. Под вопросом участие Шведа, а значит из форвардов остается только Глущенко. Зато после дисквалификации вернулся Очеретько.

Чисто теоретически Арду Турана могли бы попросить по Кевину и Судакову. Оба очень близки к трансферу, а потому звездочек надо поберечь. Если бы Шахтер выиграл первый матч с комфортным преимуществом, то мы бы вряд ли увидели их на поле – но сейчас ситуация иная.

Ориентировочные составы на матч Серветт – Шахтер

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Педринью, Очеретько, Судаков, Кевин – Алиссон

Серветт: Малль – Срданович, Бронн, Барон, Мазику – Конья, Фомба – Стеванович, Антунеш, Нжо – Варела

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Легко в нынешних кадровых условиях не будет. Тем более, что Серветт играет дома. Тем не менее, букмекеры не верят в провал подопечных Арды Турана, да и общая аналитика не позволяет ставить на швейцарцев. Шахтер сильнее.

Дончане имеют проблемы с реализацией и имеют немного моментов, но создают их регулярно. Причем разными способами. В тактическом плане "горняки" прямо хороши, если говорить об атаке. К тому же, в последних двух поединках Шахтер мало что позволил сопернику у своих ворот – и даже гол Серветта со стандарта больше напоминал потерю концентрации, чем системный провал.

Любой результат, кроме победы донетчан, станет шоком. В еврокубках можно более-менее положиться только на Шахтер – пока только "горняки" заслуживают оптимистичных прогнозов.

