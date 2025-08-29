Перехват Бондаря и шедевр Элиаса в видеообзоре матча Серветт – Шахтёр – 1:2
Шахтёр справился с Серветтом в дополнительное время в рамках квалификации плей-офф Лиги конференций (2:1). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
Шахтёр долгое время мучился с Серветтом, и после гола Лилиана Нджоха судьба путёвки в основной этап Лиги конференций повисла на волоске. Но после ряда произведённых Ардой Тураном замен "горняки" сумели отыграться – Кауан Элиас заработал пенальти, а Кевин реализовал 11-метровый.
Шахтер прорвался в Лигу конференций, дожав Серветт в овертайме – Элиас несмотря на травму принес волевую победу
У "горняков" было больше голевых возможностей в дополнительное время, поэтому проход украинской команды дальше можно назвать заслуженным. На 113-й минуте Валерий Бондарь совершил ключевой перехват на чужой половине поля, а Кауан Элиас забил гол, словно на PlayStation.
2:1 – Шахтёр идёт дальше.