Шахтер в ответном матче 4-го раунда квалификации ЛК сыграет со швейцарским Серветтом. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Серветт – Шахтер состоится сегодня, 28 августа. Стартовый свисток испанца Гильермо Куадра Фернандеса на на арене Стад де Женев прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Серветт – Шахтер: решающую дуэль за еврокубки рассудит арбитр, который назначал пенальти в матче сборной Украины

Где смотреть Серветт – Шахтер? Игру в прямом эфире можно будет просмотреть на телеканале УПЛ ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на Киевстар ТВ.

Напомним, неделю назад в польском Кракове команды разошлись миром (1:1). Победитель ответного матча заберет все, а именно – путевку в групповой этап Лиги конференций, а неудачник прекратит выступления в еврокубках.

Стартовый состав Серветта: Малль, Маньен, Нжо, Барон, Мазику, Бронн, Конья, Стеванович, Антунеш, Фомба, Мраз

Запасные: Фрик, Обер, Джаллоу, Ондуа, Уаттара, Варела, Моранди

Стартовый состав Шахтера: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Очеретько, Алиссон, Кевин, Судаков

Запасные: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Конопля, Фарина, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина, Лукас, Педриньо, Кауан Элиас